PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bauwagen aufgebrochen +++ In Schule eingestiegen +++ Kind beim Überqueren der Straße angefahren

Bad Schwalbach (ots)

1. Bauwagen aufgebrochen,

Hünstetten-Wallbach, Über dem Berg, Samstag, 07.10.2023 bis Montag, 09.10.2023

(fh)Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte einen Bauwagen einer Kindertagesstätte in Hünstetten-Wallbach aufgebrochen. Am Montag fanden Mitarbeiter der Kita den Bauwagen, welcher in einem Waldstück im Bereich "Über dem Berg" aufgestellt ist, aufgehebelt vor. Ersten Kenntnissen zufolge gelang es den Tätern nicht in die Baubude einzudringen, sodass es zu keinem vollendeten Diebstahl gekommen war. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. In Schule eingestiegen,

Niedernhausen, Lenzhahner Straße, Sonntag, 08.10.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag gelang es Dieben in eine Gesamtschule in Niedernhausen einzusteigen und an Beute zu gelangen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge betraten der oder die Täter das Schulgelände im Lenzhahner Weg und gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bildungsstätte. Im Gebäude selbst bahnten sie sich den Weg zu einem Klassenraum und nahmen aus diesem einen Beamer sowie einen Computer an sich. Mit ihrem Diebesgut suchten die Unbekannten anschließend unbemerkt das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

3. Kind beim Überqueren der Straße angefahren, Oestrich-Winkel, Greiffenclaustraße, Dienstag, 10.10.2023, 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein 8 Jahre alter Junge beim Überqueren einer Straße in Oestrich-Winkel von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 15:30 Uhr stieg der Junge in der Greiffenclaustraße aus einem Linienbus aus und lief anschließend hinter dem Bus auf die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen. In diesem Moment befuhr eine 57-jährige Opel Zafira-Fahrerin die Greiffenclaustraße und kollidierte mit dem 8-Jährigen. Dieser wurde an Armen und Beinen verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Die Angehörigen des Jungen wurden von der Polizei über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell