Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)

HöMS: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien Vorstellung der neuen Forschungsstelle Extremismusresilienz

Wiesbaden (ots)

Die Forschungsstelle Extremismusresilienz der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS) hat mit der Besetzung der Professur mit Herrn Prof. Dr. Julian Junk sowie mit der Einstellung von Dr. Eliane Ettmüller und Mojgan Bodenstedt ihre Arbeit aufgenommen.

Aus diesem Anlass möchten wir Sie herzlich zu einem Fachvortrag von Herrn Prof. Dr. Junk und Frau Dr. Ettmüller einladen, in dem die Themenbereiche des Forschungsprogramms, die Zielsetzungen für den Transfer der künftigen Forschungsresultate in die Praxis sowie das Team der Forschungsstelle vorgestellt werden.

Herr Staatsminister Peter Beuth wird ebenfalls teilnehmen und ein Grußwort sprechen.

Der Fachvortrag findet

am 6. Juli 2023, 12:00 Uhr am Campus in Mühlheim am Main, Senefelder Allee 1, 63165 Mühlheim am Main statt.

Bitte sichern Sie über folgendes Postfach Ihre Teilnahme zu. pressestelle@hoems.hessen.de

