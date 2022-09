Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl und Körperverletzung durch 39 jährigen Beschuldigten mit anschließender Blutprobenentnahme

Großrosseln (ots)

Am Samstag, den 24.09.2022 gegen 18:30 Uhr betrat der 39 jährige Mann eine Filiale auf dem Deutsch-Französischen-Platz in 66352 Großrosseln und verbarg Gegenstände in seiner Jacke. An der Kasse bezahlte dieser lediglich eine Flasche Bier und passierte den Kassenbereich, ohne die verborgene Ware zu bezahlen. Der Mann wurde durch Mitarbeiter der Filiale angesprochen und angehalten. Hier händigte er zunächst eine in der Jacke verborgenen Flasche Whiskey aus. Bis zum Eintreffen der Polizei sollte der Mann vor Ort verbleiben. Da dieser damit nicht einverstanden war, wehrte sich dieser gegen die Mitarbeiter und verletzte eine Mitarbeiterin am Unterarm. Im Anschluss flüchtete der Mann von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Dieser stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol, lehnt einen Test vor Ort jedoch ab. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft und dem Bereitschaftsgericht Saarbrücken wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Mann im Anschluss auf freien Fuß entlassen. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl und Körperverletzung wurde gegen den 39 jährigen Mann gefertigt.

