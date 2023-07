Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Kellerbrand

Ettenheim (ots)

Ein Brandausbruch in einem Keller in der Obere Straße in Münchweier machten am Montag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei notwendig. Gegen 8:30 Uhr wurde zunächst Rauch, aus einem Kellerfenster dringend, den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei gemeldet, woraufhin sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Brandstelle machten. Weil sich offenbar noch nicht abschließend geklärte explosionsgefährliche Stoffe in dem Keller befanden, mussten zunächst benachbarte Gebäude vorsorglich evakuiert werden. Personen kamen zum jetzigen Stand nicht zu Schaden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die Bewohner der angrenzende Gebäuden wieder zurück in ihre Häuser. Die Ermittlungen zu den Gegenständen dauern derzeit noch an. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell