POL-OG: Gaggenau - Vandalismus am Waldseebad

Gaggenau (ots)

Während sich am Sonntag die Besucher des Waldseebades in Gaggenau der kühlen Erfrischung erfreuten, zerkratzten auf dem angrenzenden Parkplatz bisher unbekannte Täter mutwillig mehrere dort abgestellte Fahrzeuge. Der bisher bekannte Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise auf die Vandalen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen des Polizeireviers Gaggenau dauern an. /vo

