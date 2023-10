PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand schlägt auf Wohnwagen über +++ Auseinandersetzung auf Kerb +++ Werkzeug gestohlen +++ Fenster aufgehebelt +++ Einbruch auf Minigolfanlage +++ Einbrecher verschreckt +++ Ölspur hinterlassen

Bad Schwalbach (ots)

1. Mülltonnenbrand schlägt auf Wohnwagen über, Idstein, Friedrich-Ebert-Straße, Montag, 16.10.2023, 00:05 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brannten in Idstein mehrere Mülltonnen und sorgten im weiteren Verlauf für erhebliche Sachschäden. Gegen Mitternacht gingen bei der Feuerwehr und der Polizei Meldungen über einen Brand in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen mehrere Mülltonnen sowie ein geparkter Wohnwagen in Brand, sodass diese von der Feuerwehr gelöscht werden mussten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass zunächst die Mülltonnen in Brand gesetzt wurden und die Flammen anschließend auf den Wohnwagen übergriffen. Bei dem Brand wurden auch eine Gartenhütte sowie das Fenster eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-0.

2. Auseinandersetzung auf Kerb,

Schlangenbad-Wambach, Bärstadter Straße, Samstag, 14.10.2023, 01:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag kam es auf der Wambacher Kerb zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Menschen verletzt wurden. Gegen 01:35 Uhr wurde die Polizei vor das Festzelt in der Bärstadter Straße gerufen, da dort eine Gruppe auf eine andere losgegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten konnte lediglich die Gruppe rund um einen verletzten 26-Jährigen angetroffen werden. Die mutmaßlichen Aggressoren waren nicht mehr zugegen. Mehreren Zeugenaussagen zufolge habe sich eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe dem 26-jährigen Geschädigten und seinen Freunden genähert und zu schubsen begonnen. Plötzlich sei der Geschädigte aus der Gruppe heraus geschlagen und am Boden liegend getreten worden. Bei der Auseinandersetzung wurde auch eine 21-jahre alte Walluferin leicht verletzt. Die Anhänger der flüchtigen Gruppe wurden von den Zeugen als "südländisch"-aussehend beschrieben. Einer habe ein schwarzes Shirt, ein anderer ein weißes Langarmshirt getragen. Ein dritter soll ein Fußballtrikot getragen haben.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Werkzeug von Baustelle entwendet,

Oestrich-Winkel, Am Pfaffenberg, Donnerstag, 12.10.2023, 16:00 Uhr bis Freitag, 13.10.2023, 07:20 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind Diebe auf einer Baustelle in Oestrich-Winkel fündig geworden. In dem besagten Zeitraum betraten die Unbekannten eine Baustelle in der Straße "Am Pfaffenberg" und entwendeten von dieser Werkzeug im Gesamtwert von knapp 5.000 Euro. Im Anschluss an den Diebstahl gelang ihnen unbemerkt die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

4. Fenster der Hochschule aufgehebelt,

Geisenheim, Von-Lade-Straße, Freitag, 13.10.2023, 16:30 Uhr bis Montag, 16.10.2023, 06:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Einbrecher versucht in einen Aufenthaltsraum der Hochschule Geisenheim einzubrechen. Am Montagmorgen entdeckten Mitarbeiter des Instituts für Obstbau ein offenstehendes Fenster ihres Aufenthaltsraums samt frischen Hebelmarken und informierten die Polizei. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern nicht die Räumlichkeiten zu betreten, sodass sie unverrichteter Dinge die Flucht angetreten hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher auf Minigolfanlage zugange, Aarbergen-Rückershausen, Hintergasse, Mittwoch, 11.10.2023, 21:30 Uhr bis Donnerstag, 12.10.2023, 06:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag haben Einbrecher eine Minigolfanlage in Aarbergen-Rückershausen heimgesucht. Im Schutze der Dunkelheit suchten die Täter das Hauptgebäude des Platzes in der Hintergasse auf und brachen dort die Eingangstür auf. Aus dem Gebäude entnahmen die Täter daraufhin Bargeld sowie Getränke und entkamen mitsamt des Diebesguts. Bislang fehlt von den Einbrechern jede Spur.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zum Einbruch unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

6. Einbrecher über Lautsprecher in die Flucht geschlagen, Geisenheim-Johannisberg, Rheinufer, Sonntag, 15.10.2023, 00:00 Uhr bis 00:20 Uhr

(fh)Mithilfe einer mit Lautsprechern ausgestatteten Videokamera ist es einem Restaurantinhaber in der Nacht zum Sonntag in Johannisberg gelungen einen Einbrecher in die Flucht zu schlagen. Um kurz nach Mitternacht brach ein Einbrecher in die Gaststätte auf dem Johannisberger Campingplatz ein und durchsuchte dort mehrere Schubladen. Diese Aktivitäten lösten jedoch die Videoüberwachung aus und riefen den Inhaber der Gaststätte auf den Plan. Dieser erkannte auf dem Bildschirm den Einbrecher und sprach ihn über die Lautsprecher der Kamera an. Der Einbrecher, sichtlich erschreckt, trat umgehend die Flucht an. Er soll mit einer Wollmütze und einem Tuch sein Gesicht vermummt haben. Weiterhin trug er eine Winterjacke mit Kapuze samt Streifen an den Ärmeln, Handschuhe sowie auffällige Wanderschuhe mit Reflektoren und führte einen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

7. Ölspur über mehrere Straßen - Verursacher gesucht, Oestrich-Winkel, Hallgarten, B42 / K 634, Festgestellt: Donnerstag, 12.10.2023, 14:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag sorgte eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur rund um Hallgarten für Aufsehen. Gegen 14:00 Uhr meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei, da sich eine großflächige Ölspur quer durch Hallgarten und über Teile der B 42 und K 634 zog. Über die Polizei wurde die Straßenmeisterei informiert, welche Warnschilder aufstellte und eine Fachfirma für die Reinigung beauftragte. Bislang konnte die Polizei noch keinen Verursacher ermitteln, daher werden Hinweise von der Polizeistation Rüdesheim unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

