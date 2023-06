Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen

FW Eigeltingen: Feuerwehr-Einsatz in Heudorf (Hegau)

Eigeltingen (ots)

Am frühen Abend des 14. Juni brannte in Heudorf im Hegau ein ca. 3 Meter hoher Thuja-Baum einer Baumgruppe mit großer Rauchentwicklung lichterloh. Aufgrund des Alarmstichwortes "Brennender Baum unter einem Balkon eines Mehrfamilienhauses" wurden neben den Heudorfer Einsatzkräften auch die Abteilungen aus Eigeltingen und Rorgenwies alarmiert. Hier bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das Haus übergreift, so dass dann größere Lösch- und Sicherungsmaßnahmen notwendig gewesen wären. Bei Ankunft der Feuerwehr Abteilung Heudorf hatten Hausbewohner und Nachbarn das Feuer bereits erfolgreich mit einem Gartenschlauch gelöscht. Seitens der Feuerwehr wurde der abgebrannte Bereich mit ausreichend Wasser benetzt, um ein erneutes Aufflammen des Feuers zu verhindern. Die weiteren anrückenden Kräfte konnten ihre Alarmfahrt abbrechen, da nach der Kontrolle der Einsatzstelle keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich waren. Vor Ort war auch die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Eigeltingen