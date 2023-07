Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Bauwagen aufgebrochen und Alkohol aus Gartenhütte geklaut

Horb am Neckar (ots)

In der Nacht auf Dienstag, zwischen 21:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde in Horb ein Bauwagen in der Käppelestraße aufgebrochen und daraus Bargeld im unteren dreistelligen Bereich geklaut. Ein weiterer Aufbruch eines Bauwagens zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag wurde im Ortsteil Dettingen verübt. Hier entwendeten der oder die Täter, zwischen Sonntagabend 18:00 Uhr und Dienstagmittag 13:10 Uhr, aus einem Bauwagen im Neckarhaldenweg ebenfalls Bargeld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in den Bauwagen verschafft hatten. Hinzu kam an dieser Örtlichkeit ein Diebstahl von mehreren Bierkästen aus einer Gartenhütte. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Horb am Neckar unter der Telefonnummer 07451/96 0, entgegen.

Simone Unger, Pressestelle

