Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.11.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Betrunken Auto gefahren

Weil eine Autofahrerin am Mittwochvormittag betrunken die Öhringer Westallee und den Verrenberger Weg befuhr, kollidierte sie mit ihrem Kia mit einem Verkehrszeichen und zwei geparkten Autos. Zwei Zeugen konnten am Mittwoch gegen kurz vor 11 Uhr eine Autofahrerin beobachten, welche in Schlangenlinien die Westallee und schließlich den Verrenberger Weg in Öhringen befuhr. Bevor die Frau mit ihrem Fahrzeug schlussendlich mit zwei geparkten Autos auf einem Firmenparkplatz kollidierte, geriet sie mehrfach in den Gegenverkehr, befuhr den Grünstreifen mehrerer Kreisverkehre und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Im Verrenberger Weg konnte die 56-Jährige durch Mitarbeiter der dortigen Firma an der Weiterfahrt gehindert werden bis die Polizei eintraf. Die Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Ingelfingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine Autofahrerin übersah vermutlich beim Ausweichen in der Mariannenstraße in Ingelfingen am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr ein parkendes Auto und blieb mit dem Spiegel ihres Fahrzeugs an diesem hängen. Die Fahrerin musste in der Mariannenstraße nach rechts ausweichen und blieb mit dem rechten Spiegel an einem dunklen Kleinwagen hängen. Danach verließ sie für 5 Minuten die Unfallstelle. Als sie wieder zurückkehrte, konnte sie das mutmaßlich beschädigte Fahrzeug nicht mehr antreffen. Ob ein Schaden entstanden ist, ist unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und den Besitzer oder die Besitzerin des Kleinwagens. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Forchtenberg: Schaf auf der Fahrbahn

Bei einem Unfall mit einem freilaufenden Schaf am Mittwochabend auf der L1045 zwischen Ernsbach und Forchtenberg, entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Eine 36-Jährige befuhr am Mittwochabend mit einem Citroen um kurz vor 18 Uhr Uhr die L1045 entlang des Kochers von Ernsbach kommend in Richtung Forchtenberg. Dabei querte ein freilaufendes Schaf die Fahrbahn. Die Frau konnte nicht rechtzeitig bremsen, weshalb sie mit ihrem Fahrzeug das Tier erfasste. Das Schaf wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass es an der Unfallstelle verendete. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

