POL-HB: Nr.: 0572 --Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Horn-Lehe, OT Horn, Rosental Zeit: 23.09.23, 22 Uhr Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Haus in Horn ein. Als der 51-jährige Bewohner die Einbrecher wahrnahm, schoss er mit seinem Gewehr in die Luft und die Diebe flüchteten. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Eindringlinge stiegen gegen 22 Uhr über die ...

