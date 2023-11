Polizei Steinfurt

POL-ST: Vier Beschuldigte nach bandenmäßigen Diebstählen festgenommen Täter entwendeten mehr als 20 Fahrzeuge, Wohnmobile und Landmaschinen

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei hat am Dienstagmorgen (14.11.23) vier Beschuldigte festgenommen, die unter dringendem Tatverdacht stehen, für den bandenmäßigen Diebstahl zahlreicher hochwertiger Fahrzeuge, Wohnmobile und Landmaschinen verantwortlich zu sein. Es handelt sich bei den Personen um vier polnische Staatsbürger im Alter von 27 bis 46 Jahren, wohnhaft in Ibbenbüren, für die ein gerichtlicher Haftbefehl vorlag. Dieser wurde durch die Beamten nun vollstreckt. Das zuständige Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde ermittelte zunächst gegen einen polnischen Staatsbürger aufgrund schweren Diebstahls. Mit der Intensivierung der Ermittlungen gerieten die drei weiteren Tatverdächtigen immer mehr in den Fokus der Polizisten. Es wurde eine Ermittlungskommission eingerichtet. Im Laufe der Ermittlungen - nach Vernehmungen, Durchsuchungen und Datenauswertungen - erhärtete sich schließlich der Verdacht gegen die vier oben genannten Personen. Diese stahlen demnach in wechselnder Tatbeteiligung mehr als 20 Fahrzeuge. Die Tatorte liegen zum Teil im Kreis Steinfurt, aber auch anderswo im Münsterland sowie im angrenzenden Niedersachsen, in Bremen und in den Niederlanden. Die Täter stellten die Fahrzeuge den Erkenntnissen zufolge an verschiedenen Orten in NRW und Niedersachsen für Mittäter zur Abholung bereit, von wo sie dann weiter nach Osteuropa transportiert wurden. Ein Großteil der Fahrzeuge - darunter Motorräder, Traktoren, Anhänger und Zugmaschinen - konnte sichergestellt werden. Die sichergestellten Fahrzeuge werden an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben. Die Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft ein. Die Ermittlungen dauern an.

