Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Die Neuen sind da!"

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Die Polizeibehörde Oberhausen begrüßte heute 34 neue Kolleginnen und Kollegen, die zum landesweiten Versetzungstermin ihren Dienst antraten. Die feierliche Begrüßung fand auf der Burg Vondern in Oberhausen statt, wo Polizeipräsident i.V. Dietmar Leyendecker und weitere Vertreterinnen und Vertreter der Behörde die neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare herzlich willkommen hießen. Im Anschluss an die Veranstaltung wurden sie vereidigt.

Unter den neuen Mitarbeitenden befinden sich 16 Frauen und 18 Männer, die die Polizeiarbeit in Oberhausen unterstützen werden. Besonders erfreulich ist, dass 12 Kolleginnen und 17 Kollegen direkt nach ihrem Bachelor-Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in die Behörde versetzt wurden. Drei weitere erfahrene Polizistinnen und Polizisten haben sich aus persönlicher Motivation nach Oberhausen versetzen lassen. Zudem verstärken zwei neue Verwaltungsbeamtinnen die Reihen der Behörde, nachdem sie erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen haben.

"Neue Kolleginnen und Kollegen, die uns im Team Polizei Oberhausen unterstützen, sind uns allen immer herzlich willkommen", freut sich Polizeipräsident i.V. Dietmar Leyendecker. "Denn das Hauptziel muss die Stärkung der polizeilichen Arbeit sein, für noch mehr Sicherheit in Oberhausen.", so Dietmar Leyendecker weiter.

Die Anzahl der Beschäftigten in der Kreispolizeibehörde Oberhausen erhöht sich damit von 517 im Jahr 2022 auf insgesamt 531 (Stichtag 01.09.).

Die Polizei NRW sucht weiterhin nach neuen Bewerberinnen und Bewerbern! Einstellungsberater Marcel Kirchheim steht telefonisch unter der Rufnummer 0208-826-3222 für Fragen zur Verfügung. Weitere Informationen und Bewerbungsvoraussetzungen sind unter www.genau-mein-fall.de zu finden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell