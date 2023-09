Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher verursachen Wasserschaden

Kirchhundem (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstag (21.09.2023) und Dienstag (26.09.2023) in ein Einfamilienhaus im Schanzenweg in Oberhundem ein. In dem Haus, welches zurzeit wegen Renovierungsarbeiten unbewohnt ist, drehten die Täter einen Wasserhahn auf und entfernten den Siphon des Waschbeckens. Durch das stetig fließende Wasser wurde erheblicher Schaden an der Gebäudesubstanz verursacht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Haus entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02761 9269-0 entgegen.

