POL-OE: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Olpe (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag (24.09.2023, 18:00 Uhr) und Montag (25.09.2023, 06:20Uhr) drangen unbekannte Täter auf das gemeinsame Betriebsgelände zweier Autohäuser in der "Friedrichsthaler Straße" in Friedrichsthal ein. Hier montierten und entwendeten sie insgesamt 12 hochwertige Kompletträder von Fahrzeugen. Außerdem schlugen die Täter an mehreren Fahrzeugen Scheiben ein und entwendeten zudem ein ...

