POL-OE: Diebstähle an Olper Autohäusern

Lennestadt (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen in Altenhundem in der Nacht zu Sonntag (24.09.2023) in einen Baumarkt in der Straße "Hundemaue" ein. Hierbei lösten sie einen Einbruchsalarm aus, von dem die Polizei gegen 03:44 Uhr Kenntnis erhielt. Als die Polizeibeamten jedoch nur wenige Minuten später am Einsatzort eintrafen, konnten bereits keine Täter mehr angetroffen werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren die Täter durch Einschlagen einer Scheibe in den ...

