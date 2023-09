POL-GÜ: Einbruch in Fachhandel für Werkzeug und Landmaschinen in Roggentin

Güstrow (ots) - Im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes kam es in zwei Mehrfamilienhäusern in der Teterower Schillerstraße zu mehreren Kellereinbrüchen. Mehrere Anwohner teilten am 17.09.2023 telefonisch mit, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu deren Kellerräumen gemacht hätten. Die vor Ort eingesetzten Beamten konnten in zwei Hausaufgängen insgesamt 13 angegriffene Objekte feststellen, bei denen ...

mehr