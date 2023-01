Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung nach Böllerwurf - Zeugenaufruf!

Ketsch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:45 Uhr kam es nach Streitereien wegen Feuerwerkskörpern in der Dielheimer Straße zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes.

Ein 56-jähriger Mann sprach eine Gruppe Jugendlicher an, weil diese in der Nähe eines Seniorenzentrums Feuerwerkskörper zündeten. Während der Konfrontation warf einer der Jugendlichen einen Böller in die Richtung des Mannes, welcher vor ihm explodierte. Hierdurch wurde der 56-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. In der Folge entwickelte sich ein Handgemenge zwischen dem 56-Jährigem Mann und einem Jugendlichen der Gruppierung. Der 56-Jährige wurde durch einen Schlag am Kopf getroffen und erlitt hierdurch Verletzungen. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Angriff wurde außerdem die Brille des Mannes beschädigt. Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigt hatte, floh die Gruppe Jugendlicher mitsamt dem Täter von der Örtlichkeit.

Die Gruppe Jugendlicher wird wie folgt beschrieben: Einheitlich schwarze Sportbekleidung, sehr kurze, schwarze Haare. Alle Personen zwischen 15 und 16 Jahre. Der Täter wird darüber hinaus als ca. 170 cm groß, ca. 60 kg schwer beschrieben.

Weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder darüber hinaus Angaben zum Sachverhalt oder der Gruppe Jugendlicher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 288-0 zu melden.

