Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Einkaufswagen- Zeugensuche

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

In der zurückliegenden Nacht begaben sich ein oder mehrere unbekannte Personen auf das Gelände eines Supermarktes in der Gothaer Straße. Dort beschädigten der oder die Täter eine an der Hauswand angebrachte Plakatwand und entwendeten in der weiteren Folge zwei Einkaufswagen für Kinder. Der Wert des Beutegutes beträgt ungefähr 650 Euro, der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Die Tat wurde zwischen gestern, 22.15 Uhr und heute, 04.50 Uhr verübt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0192571/2023) entgegen. (jd)

