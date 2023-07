LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Gotha (ots) - Gestern, gegen 16.40 Uhr befand sich eine 60-Jährige in ihrem Hyundai in der Straße "Am Lindenhügel". Zur selben Zeit befand sich dort unter anderem eine bislang unbekannt gebliebene männliche Person, welche aus unbekannter Ursache gegen das Fahrzeug der 60 Jahre alten Frau trat und einen Sachschaden verursachte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend in Richtung Riedweg. Er kann wie folgt ...

