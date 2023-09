Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Einbruch in metallverarbeitende Firma

Wetter (ots)

In der Zeit vom späten Nachmittag des 21.09.2023 bis zum frühen Morgen des 22.09.2023 hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines metallverarbeitenden Betriebs in der Straße Auf der Bleiche in Wetter auf. In der Werkshalle brachen sie diverse Gitter sowie Metallschränke auf und entwendeten große Metallschienen und -platten. Anschließend flüchteten sie unerkannt vom Tatort. Aufgrund des großen Gewichts der Beute verwendeten die Täter wahrscheinlich einen Transporter oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

