Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Schockanruf bei Seniorin, Bankpersonal verhindert Auszahlung

Emsdetten (ots)

Eine 87-jährige Seniorin aus Emsdetten hat von Betrügern einen Schockanruf erhalten. Angeblich habe ihre Tochter einen Fahrradfahrer angefahren, der an seinen Verletzungen gestorben sei. Daraufhin wollte die Seniorin bei ihrer Bank für eine von den Betrügern geforderte Kautionszahlung eine fünfstellige Summe abheben. Doch das Bankpersonal reagierte schnell und besonnen, verhinderte die Abhebung und informierte die Polizei.

In diesem Fall kam es zu keinem finanziellen Schaden. Doch Betrüger versuchen immer wieder, vor allem ältere Menschen durch sogenannte Schockanrufe zu verunsichern und sie um ihr Erspartes zu bringen. Wie in diesem Fall melden sich die Betrüger als angebliche Töchter, Söhne oder Enkelkinder. Am Telefon schildern sie mit weinender Stimme, dass sie angeblich einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem jemand getötet wurde. Dies klingt sehr authentisch und die Angerufenen werden immer tiefer in das Gespräch hineingezogen.

Im Anschluss wird der Hörer auf Seiten der Betrüger oft an eine falsche Amtsperson weitergegeben - an einen angeblichen Polizisten, eine Anwältin oder ähnliches. Diese schildert dann, dass eine hohe Kaution zu zahlen sei, wenn die betroffene Tochter oder der betroffene Sohn nicht ins Gefängnis wandern soll. So werden die Opfer stark unter Druck gesetzt.

Die Polizei warnt erneut vor dieser Betrugsmasche. Immer wieder gelingt es den Kriminellen, hohe Summen zu erbeuten. Verwandte, Freunde und enge Bekannte sollten ihre Angehörigen, die potenziell Opfer solcher Maschen werden könnten, vor diesen Betrugsanrufen warnen. Der dringende Rat: Nicht unter Druck setzen lassen, auflegen und selbst die Tochter oder den Sohn unter der bekannten Telefonnummer anrufen. So kann der Betrugsversuch schnell erkannt werden.

Mehr Tipps auf der Internetseite der Polizei Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/die-beste-abwehr-gegen-telefonbetrug-einfach-auflegen

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell