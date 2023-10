Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung/ Widerstand gegen Polizeibeamte

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiinspektion Linz, da ein weißer Mercedes Transporter die L254 aus Richtung Vettelschoß kommend in Fahrtrichtung Hausen (Wied) in unsicherer Fahrweise befuhr. Das Fahrzeug geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr, welcher laut Zeugenangaben zur Verhinderung einer Frontalkollision in die Bankette ausweichen musste. Das Fahrzeug konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in Höhe der Ortslage Girgenrath einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei kollidierte der Transporter beinahe mit dem Streifenwagen, da die weibliche Fahrzeugführerin aufgrund von körperlichen Ausfallerscheinungen nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher anzuhalten. Eine Alkoholbeeinflussung konnte vor Ort dennoch ausgeschlossen werden. Die 64-jährige Frau aus dem Kreis Neuwied wurde im Anschluss gegen ihren Willen auf die Dienststelle verbracht und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Gegen die Durchsetzung der Maßnahme widersetzte sich die Frau teilweise durch Tritte und Schläge nach den Beamten. Die Blutentnahme wird durch die Rechtsmedizin in Mainz nach einer Beeinflussung durch Medikamente und Betäubungsmittel untersucht. Die Fahrerlaubnis wurde der Beschuldigten vorläufig entzogen. Neben einer Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde gegen die Frau auch ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Linz am Rhein, Tel. 02644/9430 oder pilinz.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Insbesondere der geschädigte Gegenverkehr ist für das weitere Verfahren von immenser Bedeutung.

