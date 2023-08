POL-PDTR: Widerstand gegen Polizeibeamte - Einsatz des Tasers

Konz (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 20.08.23 bis 29.08.23 kam es erneut in Konz-Karthaus zu einem Fahrraddiebstahl. In Höhe der Brunostraße 80 wurde das vor dem Anwesen mittels Kettenschloss an dortigem Fahrradständer gesicherte grün/schwarze Trekking-Herrenrad der Marke Cube, durch unbekannte Täter entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen. Granastraße ...

