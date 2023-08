Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Am Markt" in Idar

Idar-Oberstein (ots)

Am 29.08.2023 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Am Markt" ein ordnungsgemäß abgestellter SUV durch einen anderen Verkehrsteilnehmer nicht unerheblich beschädigt. Der dreiste Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der SUV wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben muss.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter 06781/561-0 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell