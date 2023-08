Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 29.08.2023, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße, im Bereich der Firma Fissler in 55743 Idar-Oberstein. Hierbei fuhr ein roter VW Golf auf einen anfahrenden Verkehrsteilnehmer auf und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde an der hinteren, linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben oder sachdienliche Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell