POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 27.08.2023 ereignete sich gegen 03:15Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Festplatz in 55767 Brücken. Ein hellfarbener PKW kollidierte hierbei mit der Gebäudefassade des Feuerwehrhauses und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugenangaben nach flüchtete der mit mindestens 3 Personen besetzte PKW in Richtung Grundschule/Feldweg Neuhütten. Der PKW dürfte im Frontbereich beschädigt sein. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzen.

