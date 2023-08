POL-PDTR: Besonders schwerer Fall des Diebstahls eines Fahrrades

Idar-Oberstein (ots) - Am 29.08.2023 in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz "Am Markt" ein ordnungsgemäß abgestellter SUV durch einen anderen Verkehrsteilnehmer nicht unerheblich beschädigt. Der dreiste Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der SUV wurde durch die Kollision so stark beschädigt, dass der Unfallverursacher den Zusammenstoß bemerkt haben ...

