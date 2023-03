Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau verletzt sich bei Alleinunfall leicht

Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Eine 42-Jährige hat sich am Montagnachmittag bei einem Alleinunfall auf der K 5 leicht verletzt. Die Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern befuhr gegen 14:30 Uhr die Kreisstraße von Niederkirchen in Richtung Messersbacherhof. Wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Sie wurde zur ärztlichen Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell