Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand durch weggeworfene Zigarette

Waldmohr (ots)

Am gestrigen Montagabend verursacht ein Anwohner einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Zunächst wurde der Brand eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Durch die eingesetzte Streife konnte vor Ort glücklicherweise festgestellt werden, dass das Ausmaß in keinster Weise der Meldung entsprach. Ein Anwohner hatte eine noch glimmende Zigarette unbedacht in einen Plastikeimer geworfen, wodurch dessen Inhalt Feuer fing. Es gelang das Feuer ohne größere Schäden zu löschen. Den Verursacher erwartet rechtsbedingt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung. |pikus

