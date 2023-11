POL-ST: Rheine, 29-Jähriger ausgeraubt

Nordwalde (ots) - Am Freitag (17.11.23) sind unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in eine Bäckerei an der Emsdettener Straße, zwischen Löttkenstraße und Hilgenbrinker Straße, eingebrochen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge eine elektrische Schiebetür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sowohl der Verkaufsraum als auch die Büroräume, das Lager und ein Kühlraum wurden durchsucht. Nach ...

