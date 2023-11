Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Einbruch in Bäckerei

Nordwalde (ots)

Am Freitag (17.11.23) sind unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in eine Bäckerei an der Emsdettener Straße, zwischen Löttkenstraße und Hilgenbrinker Straße, eingebrochen. Die Täter hebelten der Spurenlage zufolge eine elektrische Schiebetür auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Sowohl der Verkaufsraum als auch die Büroräume, das Lager und ein Kühlraum wurden durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 02.00 Uhr nachts und 05.30 Uhr morgens. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Greven entgegen unter 02571/928-4455.

