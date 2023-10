Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Samstag kam es auf der B70 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines roten Nissan war gegen 23.15 Uhr in Richtung Süden unterwegs, in Höhe der Abfahrt Esterfeld/Schullendamm musste er verkehrsbedingt halten. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Nissan auf. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unvermittelt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug nimmt die Polizei in Meppen unter Rufnummer 05931/9490 entgegen.

