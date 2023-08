Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Radfahrer nach vermeintlicher Bedrohung gesucht

Hohberg-Niederschopfheim (ots)

Am späten Montagabend wurde der Polizei eine männliche Person gemeldet, die in Niederschopfheim auf der "Alten Landstraße" zu Fuß unterwegs sei und mit einem "Samurai-Schwert" einen Radfahrer bedroht haben soll. Der Mann soll längere Haare haben, die zu einem Pferdeschwanz gebunden sind. Außerdem trage er eine dreiviertellange Hose und sei "Oberkörperfrei" unterwegs. Die alarmierten Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Lahr konnten kurz darauf einen 35-jährigen Mann in Niederschopfheim kontrollieren, der auf die abgegebene Personenbeschreibung passte. Bei der Nachschau im häuslichen Umfeld des Mannes konnte ein "Samurai-Schwert" festgestellt werden. Die Polizei sucht nun den Radfahrer, der am Montagabend, gegen 23 Uhr, in Niederschopfheim von dem Mann mit dem "Samurai-Schwert" bedroht worden sein soll. Sachdienliche Hinweise bitte dem Polizeiposten Hohberg unter der Telefonnummer 07808 / 9148-0 melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell