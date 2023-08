Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Achern (ots)

Einen Verkehrsunfall mit 50.000 Euro Sachschaden verursachte ein Pkw-Fahrer, der am frühen Donnerstagmorgen auf der B3 von Bühl kommend in Richtung Achern unterwegs war. Beim Kreisel am Ortseingang kam er aus vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten sowie einer Hecke und kam anschließend, nach einem Aufprall mit einer Treppe, zum Stehen. Weil die Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe verunreinigt war, mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern in der Nacht tätig werden. Bei dem Unfall wurde zum Glück niemand verletzt.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell