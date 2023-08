Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Ablauf noch unklar, Polizei sucht Zeugen

Lichtenau, Ulm (ots)

Noch undurchsichtige Tathandlungen und Tatbeteiligungen veranlassen die Ermittler des Polizeipostens Lichtenau nach einem Vorfall auf einem Fest am Sportplatz in Ulm zu einem Zeugenaufruf. Laut Schilderung eines 16-Jährigen sei er am Samstag vor einer Woche (12. August), als er das Fest kurz nach 1 Uhr mit einem gelben Fahrrad verlassen wollte, von mehreren Kräften des dort eingesetzten Sicherheitsdienstes angegangen worden. Aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen sei er geschlagen und mit Handschließen gefesselt worden. Durch die Schreie des Jugendlichen seien Passanten aufmerksam geworden und hätten das Szenario teilweise mit ihren Handys gefilmt. Einer der Zeugen, ein 27 Jahre alter Mann, sei daraufhin von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes zu Boden gedrückt und ebenfalls geschlagen worden. Das Handy hätten ihm die Sicherheitskräfte abgenommen und das aufgenommene Video gelöscht. Der 16-Jährige sei parallel hierzu zum Festzelt zurückgeführt worden, wo er dann das Bewusstsein verloren habe und von hinzugerufenen Kräften des Rettungsdienstes versorgt werden musste. Vorsichtshalber wurde der Jugendliche mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die er allerdings wieder am selben Tag verlassen durfte. Um den zu Grunde liegen Sachverhalt und eine mögliche Vorgeschichte aufhellen zu können, bitten die Beamten des Polizeipostens Lichtenau mögliche Beobachter des Geschehens, sich unter der Telefonnummer: 07227 2221 zu melden.

/wo

