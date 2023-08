POL-OG: Kappelrodeck - LKW-Unfall auf der L87

Kehl (ots) - Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung in der "Vogesenallee" am Mittwoch konnten im Zeitraum von 22.45 Uhr bis 23.30 Uhr mehrere erhebliche Verstöße festgestellt werden. 260 Euro Bußgeld, 2 Punkte sowie einen Monat Fahrverbot wurden hierbei für einen Fahrer verhängt, welcher in der angegebenen Zone 31 km/h zu schnell fuhr. /gi Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de ...

