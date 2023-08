POL-OG: Rheinmünster - Sattelauflieger gelöst

Willstätt (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, vergangener Woche, bis Mittwochabend, 19 Uhr, kam es im Ortsteil Sand zu einem Wohnungseinbruch in ein ehemaliges Motel in der Straße "Industriegebiet". Bislang unbekannte Personen sollen zunächst mehrere Türen aufgehebelt haben, ehe sie in einem der Zimmer fündig wurden. Hier brachten die Einbrecher einen Flachbildfernseher und einen Drucker in ihren Besitz. Die Höhe des ...

