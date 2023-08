POL-OG: Sinzheim, K3731 - Mit rund 2,5 Promille gestürzt, gefährdeter Autofahrer gesucht

Kehl (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person kam es am Mittwochabend in der "Daimlerstraße". Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr gegen 19.40 Uhr die Straße "Am Sundheimer Fort" in Richtung "Daimlerstraße". In Höhe des dortigen Kreisverkehrs soll die Frau mit ihrem Fahrzeug in die falsche Richtung eingefahren sein. Im Zuge dessen kam es zu einer Kollision mit einem, aus Richtung Marlen ...

mehr