Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Einbruch in Motel, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, vergangener Woche, bis Mittwochabend, 19 Uhr, kam es im Ortsteil Sand zu einem Wohnungseinbruch in ein ehemaliges Motel in der Straße "Industriegebiet". Bislang unbekannte Personen sollen zunächst mehrere Türen aufgehebelt haben, ehe sie in einem der Zimmer fündig wurden. Hier brachten die Einbrecher einen Flachbildfernseher und einen Drucker in ihren Besitz. Die Höhe des Sachschadens wird auf über 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit und zu gegebenem Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben könnten, werden um Auskunft bei den Beamten des Polizeireviers in Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 gebeten.

/gi

