POL-OG: Offenburg - Waldbrand

Kehl (ots) - Ein noch unbekannten Einbrecher verschaffte sich in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr, durch Aufhebeln einer Hauseingangstür Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Schulstraße. Im Innern gelangte er in eine unverschlossene Tiefgarage und entwendete dort ein Motorrad, der Marke "KTM", Model FE 501 mit Erstzulassung im Jahr 2019. Nach ersten Erkenntnissen wurde offenbar das Tor der ...

