Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwarzer Golf 4 mit Frontschaden nach Unfallflucht gesucht

Rastatt (ots)

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rauentaler Straße sind die Ermittler der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden einen Schritt vorangekommen und konnten anhand am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile den Fahrzeugtyp des gesuchten Autos bestimmen. Gesucht wird ein Pkw der Marke VW Golf 4, Farbe schwarz, mit Schaden im Frontbereich. Der bislang unbekannte Fahrer des Wagens krachte von Samstag auf Sonntag gegen eine am Eingang befindliche Überdachung eines Fahrradständers und flüchtete, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zurück blieb ein Schaden von rund 5.000 Euro. Hinweise zu in Frage kommenden Fahrzeugen oder dem Fahrer des Verursacherwagens werden unter der Rufnummer: 07221 680 460 erbeten.

/wo

