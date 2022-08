Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahrraddiebstahl

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Montagabend, gegen 19:00 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem LIDL-Einkaufsmarkt in der Straße Am Hammergraben. Nachdem ein 68-jähriger Radfahrer sein E-Bikes am Fahrradständer unverschlossen abgestellt hatte, um Einkäufe zu erledigen, nutzte ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit, das schwarze Trekkingrad zu entwenden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1200 Euro. Ein Strafverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

