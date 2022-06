Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Panels entwendet

Greiz (ots)

Seelingstädt: In der Zeit vom 03.06. bis zum 07.06.2022 entwendeten bislang unbekannte Täter 5 HD-Panels von einer Baustelle an der Ortsverbindungsstraße zwischen Zwirtzschen und Großkundorf. Da die Teile jeweils ca. 400kg wiegen, muss davon ausgegangen werden, dass zum Diebstahl entsprechende Technik verwandt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210. (OK)

