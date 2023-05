Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 17.05.2023: Auseinandersetzung mit Messer vor Supermarkt -Festnahme

Mannheim (ots)

Am 17.05.2023 berichteten wird über eine Auseinandersetzung zweier Männer vor einem Supermarkt am Busbahnhof in der Seckenheimer Hauptstraße (siehe PM: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5511956). Wir möchten darauf hinweisen, dass sich der Vorfall bereits am 22.04.2023 ereignete.

