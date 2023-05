Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen: Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Sellweiden; PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 01:15 Uhr kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zu einem Brand einer Gartenhütte in der Kleingartenanlage Sellweiden in der Feudenheimer Straße. Der Brand breitete sich im weiteren Verlauf auf drei weitere angrenzende Gartenhütten aus, welche ebenso vollständig ausbrannten. Zwei in der Nähe befindliche Gartenhütten wurden teilweise beschädigt.

Durch das Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung verhindert werden und der Brand schlussendlich gegen 02:30 Uhr gelöscht werden.

Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten wurde der Schadensort abgesperrt. Während des Einsatzes der Feuerwehr musste ein Fahrstreifen der Feudenheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt werden. Zu Verkehrsbehinderungen kam es aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens nicht.

An den Gartenhütten entstand Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell