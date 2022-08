POL-WES: Wesel - Betrüger erbeuten Geld mit bekannter Masche

Dinslaken (ots) - Am Donnerstag gegen 19.15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Dorsten mit seinem Krad die Oberhausener Straße in Fahrtrichtung Dinslaken. Nach einem Überholvorgang übersah er offenbar einen PKW, der verkehrsbedingt an der Oberhausener Straße wartete und beabsichtigte, nach links in die Försterstraße abzubiegen. Der 41-Jährige verlor die ...

mehr