POL-D: "Automarder" in Stadtmitte unterwegs - Festnahme

"Automarder" in Stadtmitte unterwegs - Festnahme - Möglicherweise zahlreiche Taten - Ermittlungen dauern an

Ein 54-jähriger polizeibekannter Mann befindet sich seit gestern Nachmittag in Gewahrsam. Ihm wird vorgeworfen, in mindestens einem Fall gestern Nachmittag Wertsachen aus einem geparkten Fahrzeug entwendet zu haben. Möglicherweise kommt er für weitere Taten in dem Bereich in den vergangenen Tagen in Betracht. Der Mann aus Montenegro verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Bereits am Montag konnten die Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte einen 34-jährigen Automarder im Bereich Oberbilk "dingfest" machen. Dieser Tatverdächtige wurde im beschleunigten Verfahren vorgeführt.

Wegen vermehrten Diebstählen aus Kraftfahrzeugen waren die erfahrenen Zivilfahnder der Inspektion Mitte gestern Mittag wieder im Bereich zwischen Kö und Hauptbahnhof unterwegs. Dort fiel ihnen der spätere Beschuldigte immer wieder auf, wie er in geparkte Fahrzeuge (vorzugsweise Lieferfahrzeuge) blickte. Der Mann hatte eine auffällige rote Plastiktasche bei sich. Dieser Umstand war auch in den letzten Tagen von Zeugen gemeldet worden. Schließlich griff der Täter auf der Oststraße zu und langte in einen unverschlossenen Lieferwagen. Dort entwendete er eine schwarze Umhängetasche. Am Stresemannplatz erfolgte schließlich der Zugriff. Der Mann wurde festgenommen. Die schwarze Umhängetasche hatte er in seine rote Plastiktragetasche gepackt. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Mobiltelefone sowie eine Socke mit Keramiksplittern. Ermittlungen ergaben Hinweise auf ein Hotelzimmer des Verdächtigen, welches auf Anordnung des Richters durchsucht wurde. Dort fanden sich weiteres Diebesgut sowie geringe Mengen Rauschgifts. Die Spezialisten des zuständigen Kommissariats für Kfz-Delikte ermitteln in dem Fall. Der Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

