Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Über Fuß gefahren

Am Sonntag soll ein Mann in Bad Schussenried im Streit über den Fuß eines Anderen gefahren sein.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr fuhr ein 56-Jähriger in der Pfarrer-Leube-Straße in Fahrtrichtung Biberacher Straße. Wegen einer Baustelle ist das derzeit dort wohl nicht erlaubt. Ein 49-Jähriger sprach den 56-Jährigen deshalb an. In der Diskussion über "Recht und Unrecht" zwischen den beiden Männern soll der 56-Jährige dem Jüngeren mit dem Seat, mit dem er unterwegs war, über den Fuß gefahren sein. Der 49-Jährige soll dadurch leichte Verletzungen erlitten haben. Eine ärztliche Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Die Polizei Bad Schussenried (07371/9380) klärt nun den Sachverhalt. Sie bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sich zu melden.

Hinweis:

Stellen Sie sich vor, Ihnen würde zustoßen oder jemand würde Ihnen Unrecht tun. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

++++1952564

Andrea Wagner, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell