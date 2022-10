Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Aquaplaning; Pkw überschlägt sich - BAB 8 Köngen

Ulm (ots)

Starke Regenfälle sorgten am Sonntagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen auf der BAB 8. Einige Verkehrsteilnehmer unterschätzten das Phänomen des Aquaplanings, was zu mehreren Unfällen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit führte. Der folgenschwerste Unfall ereignete sich kurz vor 16:00 Uhr auf Höhe Köngen. Ein 22-jähriger Mann befuhr die BAB 8 in Fahrrichtung Karlsruhe, als er aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über seinen Volvo verlor. Der mit 5 Personen besetzte Pkw schleuderte gegen die rechte Leitplanke und überschlug sich in der Folge auf dem Standstreifen. Eine 17-jährige Frau zog sich bei dem Unfall leichtere Verletzungen zu und wurde in eine naheliegende Klinik verbracht. Die restlichen Insassen des Volvos kamen mit dem Schrecken davon. Der Pkw wurde bei dem Unfall totalbeschädigt. Der Schaden liegt bei ca. 60.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Ziller), 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de 1952092

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell