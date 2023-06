Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei-Fahrradstaffel ahndet bei Aktionstag 115 Verkehrsverstöße

Gelsenkirchen (ots)

Zahlreiche Verkehrsverstöße von Auto-, Rad- und E-Scooter-Fahrern haben Fahrrad-Polizisten bei einem Schwerpunkteinsatz am Donnerstag, 29. Juni 2023, im Gelsenkirchener Stadtgebiet geahndet. Dabei kontrollierten die Beamten in der Zeit von 11 bis 19 Uhr in den Innenstädten im Norden und Süden insbesondere Bereiche, die mit einem Streifenwagen nur schwer zu erreichen sind. Hier registrierten sie insgesamt 115 Verkehrsverstöße, worunter unter anderem Handyverstöße, Missachtung der Gurtpflicht, Vorfahrtsvorstöße sowie die Nichteinhaltung der Schrittgeschwindigkeit in Spielstraßen fielen. Nachdem es rund um den Heinrich-König-Platz zuletzt mehrere Verkehrsunfälle gab, bei denen Menschen verletzt wurden, waren die Beamten auch hier sowie an der Bahnhofstraße unterwegs und ahndeten dort 48 Verstöße.

Zudem fertigten sie mehrere Strafanzeigen. Bei einer Kontrolle fiel ein Autofahrer auf, der mit seinem Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war und außerdem keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen konnte. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Darüber hinaus konnten vier Autofahrer keinen gültigen Versicherungsschutz vorzeigen. Auch sie erwartet nun ein Strafverfahren. Weil am Fahrzeug eines Gelsenkircheners ein gefälschtes TÜV-Siegel angebracht war und er keine gültige Hauptuntersuchung vorweisen konnte, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Die Einsatzkräfte stellten die Kennzeichen sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Insgesamt wurden bei dem Einsatz 121 Verkehrskontrollen durchgeführt, 87 Personen kontrolliert und darüber hinaus diverse Bürgergespräche geführt.

